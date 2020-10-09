Психиатр поддержал инициативу депутата выдавать больничные при депрессии

Психиатр Владимир Крупин поддержал предложение депутата Госдумы Алексея Кобилева («Единая Россия») о дополнительных оплачиваемых выходных для людей с диагностированной депрессией. Если инициатива пройдет, то отношение россиян к ментальным болезням изменится, уверен эксперт.

«Мне, как специалисту, предложение нравится. Во многих странах принято недооценивать депрессию. У человека депрессивное состояние, а ему могут говорить "не вешай нос", "соберись тряпка", "действуй!". Депрессия — это диагноз, причем достаточно тяжелый. У человека в депрессии порой не бывает сил, чтобы встать с кровати и пойти почистить зубы, и просто начать существовать», — объяснил «Политике Сегодня» Крупин.

Кобилев уже направил депутатский запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минтруда Антону Котякову. Парламентарий считает, что сотрудники с депрессией приносят своей организации экономические потери из-за снижения производительности труда, возможных прогулов и злоупотребления алкоголем. Психические недуги — одна из основных причин утраты трудоспособности: ежегодные потери глобальной экономики из-за них оцениваются ВОЗ более чем в один триллион долларов.

Депутат Госдумы предложил официально разрешить россиянам брать оплачиваемые выходные дни при депрессииhttps://t.co/yVjrTY84mF — Ридус (@RidusNews) October 2, 2020

В России косвенный ущерб от психических заболеваний эквивалентен 1% ВВП, отметил Кобилев. Исследования Организации экономического сотрудничества и развития показали, что производительность труда сотрудника, находящегося в состоянии депрессии, снижается в четыре раза. В нашей стране такие проблемы традиционно не признаются причиной для отгула. Человек с простудой берет больничный и остается дома до выздоровления, а сотрудник с депрессией продолжает ходить на работу, подчеркивает Кобилев.

Правда, как отметил психиатр Владимир Крупин, в инициативе депутата есть один нюанс: больничный по причине депрессии может быть продолжительными. Заболевание редко удается купировать за пару недель.

«Если это фармакологическая терапия, то здесь речь идет о месяце, и это по самым положительным оценкам», — пояснил Крупин.

В европейских странах количество отпусков и больничных, связанных с психологическими проблемами, составляет 30–50% от общего числа, подчеркивает Кобилев. А по данным Евростата, в Германии и Великобритании у порядка 30% людей ежегодно выявляются тревожно-депрессивные расстройства. В США депрессия диагностирована у 7% населения. При этом каждый четвертый американец обращается к специалисту. В России до специалистов доходят единицы — говорить о подобных болезнях не принято. По данным Российского общества психиатров, две трети россиян, страдающих от психических расстройств, не получают необходимого лечения из-за страха перед общественным осуждением.

Собеседник ПС надеется, что инициатива парламентария изменит отношение к депрессии у граждан. Он призвал не бояться обращаться к специалистам при наличии серьезных симптомов и заверил, что с таким диагнозам «на учет» не поставят.

«Депрессия может быть вызвана объективными факторами. Человек не просто "жил-жил, и вдруг приуныл". Это могут быть события в жизни. Многие люди, когда слышат о психиатре, сразу же говорят: "я не псих, я не больной". Но у человека может быть такой период в жизни, когда нужна помощь. Если человек ломает ногу или руку —он же не говорит "ну само срастется", а идет к врачу. Вот и здесь тоже самое», — резюмировал эксперт.

Ранее врач-психиатр Анна Амбарцумян в беседе с «Политикой Сегодня» заявила, что россияне стали чаще пить антидепрессанты в попытках справиться со стрессом в период самоизоляции. Она посоветовала больше заниматься спортом, саморазвитием и читать меньше плохих новостей.