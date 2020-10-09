Индексацию пенсий трудящимся пожилым россиянам обсудят в правительстве

Отмененную с 2016 года индексацию выплат работающим российским пенсионерам могут вернуть. Об этой возможности сообщает ТАСС.

Депутаты "Единой России" направили правительству предложения о возможности восстановления индексации пенсий работающим пожилым россиянам. Сейчас фракция надеется на положительный ответ по одной из инициатив, сообщает ТАСС.

"У нас были и компромиссные предложения", — пояснили политики представленные на рассмотрение варианты.

Самым желаемым способом осуществления инициативы выступает одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров. Однако при невозможности реализации это предложения "Единая Россия" предлагает другие варианты, в том числе поэтапный сценарий.