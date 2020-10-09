Facebook вмешался в конфликт в Нагорном Карабахе

Американская корпорация Facebook удалила 589 учетных записей, около восьми тысяч страниц и 447 аккаунтов в социальной сети Instagram, связанных с Азербайджаном. Как сообщается в заявлении компании, пользователей обвинили в ведении «скоординированного недостоверного поведения».

В Facebook пришли к выводу, что азербайджанские «боты» якобы комментировали и «искусственно» повышали популярность конкретного проправительственного контента: хвалили политику президента, ругали оппозицию, отрицали обвинения в нарушении прав человека в государстве.

«Эта сеть, по-видимому, привлекала людей в Азербайджане к управлению страницами с единственной целью — оставлять поддерживающие и критические комментарии на страницах международных и местных СМИ, общественных деятелей, включая оппозицию и правящую партию Азербайджана, чтобы создать впечатление широко распространенной критики определенных взглядов и поддержки других», — отмечается в заявлении.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предположил, что подобные выпады в сторону Азербайджана могут исходить от самих армян из-за обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе. Эксперт не исключил, что они могут работать в ряде офисов Facebook, занимающихся мониторингом интернет-страниц.

«Понятно, что в разных странах мира у Facebook есть офисы, там чаще всего работают граждане одной национальности. На стороне службы поддержки, которая мониторит армянские, азербайджанские и нагорнокарабахские паблики, и все языковые зоны, которые близки к друг другу — там по большей части работают выходцы из Армении», — выразил мнение эксперт.

Армянское сообщество ведет себя довольно активно по всему миру, а потому они могли избрать подобный путь блокировки азербайджанских аккаунтов, считает эксперт в области интернет-безопасности. Зыков привел в пример поведение западных соцсетей по отношению к России несколько лет назад.

«Когда удалялись каналы и сообщества провластных структур России при спорах с украинцами, то чаще всего модераторы вставали на сторону украинцев. Это объясняется очень просто. Дело в том, что в Дублине, в офисе Facebook, больше всего работает именно выходцев из Украины, поэтому они встают на сторону своих соотечественников. Понятна их позиция, действия и причины. Здесь может быть похожая ситуация», — сказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Вместе с тем Владимир Зыков обратил внимание, что Facebook перестал быть аполитичной корпорацией уже давно. А потому не исключено, что они могли занять определенную позицию в очередном военном конфликте.

«Понятно, что Facebook уже давно не вне политики, как бы они не заявляли, что бы они ни говорили, это совершенно очевидно. Но почему они именно приняли сторону армян? У меня только одно объяснение, которое я вам уже озвучил», — отметил эксперт.

8 октября американские компании Twitter и Facebook удалили около 1,5 тысячи аккаунтов из нескольких стран. Как подчеркнули в пресс-службе, этот шаг обусловлен подозрением последних в распространении дезинформации.

Ранее Twitter удалил аккаунты РИА Новости, RT и Sputnik из поисковой выдачи. Это означает, что неподписанные на них пользователи не смогут теперь найти профили медиа-изданий в России и других странах.