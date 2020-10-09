Мосгорсуд рассмотрит жалобы Ефремова на свой приговор

Рассмотрение апелляций российского актера Михаила Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП пройдет в Мосгорсуде 20 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Запланировано, что осужденный артист будет привезен на заседание. Однако это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Решением Пресненского суда Москвы Ефремов приговорен к восьми годам колонии общего режима и лишению водительских прав сроком на три года. Потерпевшие по делу актера подали иски на компенсацию морального вреда, ранее сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. Семья погибшего Сергея Захарова заявила гражданские на возмещение морального ущерба на 3 млн рублей.