Мужчина захватил в заложники мать с пятью детьми в Красноярском крае

Полиция задержала злоумышленника, захватившего в заложники женщину с пятью детьми и угрожавшего порубить их топором.

Мужчина 1995 года рождения, угрожая топором, удерживал в заложниках многодетную мать и ее пятерых детей в поселке Тасеево Красноярского края, в настоящий момент злоумышленник задержан, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации источника, неоднократно судимый злоумышленник пришел в дом к своей знакомой и устроил там скандал, будучи нетрезвым. Увидев приехавшую на место ЧП полицию, гражданин стал вести себя агрессивно и заперся в доме, где и стал удерживать заложников.

Дебошира задержали, женщина и ее малолетние дети не пострадали, в отношении задержанного ведутся необходимые следственные действия.