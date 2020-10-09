Китайские обозреватели были восхищены российским вертолетом-убийцей

Авторы китайского журнала Sohu присвоили российскому морскому вертолету "Минога" звание "убийцы кораблей".

Аналитики китайского издания Sohu в очередной раз по достоинству оценили российские военные разработки. На этот раз внимание обозревателей из КНР привлек морской вертолет "Минога", также известный как Ка-65. Перевод статьи представило издание "ПолитРоссия".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что первый полет "Миноги" запланирован на 2025 год. В Китае эксперты уже оценили представленные разработчиками боевые характеристики вертолета и уверены, что новая российская винтокрылая машина станет угрозой для флота противника.

"Оснащенный передовым оборудованием и мощным боевым арсеналом "Минога" станет новейшей конструкцией российского ударного вертолета, настоящим убийцей кораблей", – уверены авторы Sohu.

Новый вертолет придет на смену "охотнику" за подводными лодками Ка-27, который на вооружении российской армии находится с начала 1980-х годов и зарекомендовал себя как незаменимый инструмент морской авиации. Однако с трона владыки морей его уже пытается подвинуть американский многоцелевой вертолет SB-1.

Как уточняют авторы Sohu, "Минога" оборудована традиционной соосной схемой несения винтов, что делает боевую машину маневренной и менее уязвимой для противника. Вертолет будет развивать скорость до 300 км/ч. В КНР предположили, что "Миноги" будут нести свою вахту над акваторией российских морей и выслеживать подлодки. Также новыми вертолетами оснастят разведывательные и спасательные службы РФ.