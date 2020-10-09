В ЛНА опровергли обвинения ПНС в нарушении режима прекращения огня

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) опровергло сообщения о том, что ее бойцы не соблюдают действующий режим прекращения огня. Заявление об этом было размещено на официальной странице представительства ЛНА в Twitter.

Минобороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии опубликовало сообщение о том, что бойцы ЛНА под командованием Халифы Хафтара готовят наступление на западе страны, на что оппоненты отреагировали встречным заявлением о безосновательности подозрений.

"Все силы ЛНА остаются на своих прежних позициях в районе Сирта и Аль-Джуфры. Данное обвинение — это попытка подорвать мирныйполитический процесс, проходящий при содействии международного сообщества, чтобы вновь распахнуть двери для преступлений и провокаций со стороны экстремистов и боевиков", — ответили представители.

Командование ЛНА также отметило, что подобные обвинения лишь доказывают, что боевиков не интересует мирное разрешение внутриливийского кризиса, как и прекращение коррупции и террора. ЛНА сохранит приверженность мирному соглашению, но в случае необходимости будет противостоять агрессии в свой адрес и попыткам саботировать режим прекращения огня.

Напомним, что летом в Каире прошли переговоры по ливийскому кризису, в ходе обсуждений было принят ряд мер по его политическому урегулированию. Стороны призвали к прекращению боев и разоружению. 8 июня армия Хафтара прекратила боевые действия, однако их примеру не последовали боевики ПНС. Официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари в сентябре отметил, что режим прекращения огня ПНС при содействии Турции используют для подготовки в новому наступлению.