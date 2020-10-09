Названы регионы РФ, где будет запущен новый формат госуслуг в соцсфере

Правительство РФ утвердило пилотный список российских регионов, где будут реализованы новые форматы оказания гражданам государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Всего в перечне 16 субъектов. Среди них — Алтайский, Красноярский, Ставропольский края, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ, Воронежская, Калининградская, Московская, Новгородская, Новосибирская области. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Регионы из списка смогут использовать новые способы предоставления россиянам госуслуг — сертификаты и конкурсы. Данное нововведение способствует вовлечению некоммерческих организаций, а также повышению качества и доступности таких услуг для граждан.