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10:57   9 Октября 2020
Общество

Обследование на коронавирус за сутки прошли более 30 тысяч петербуржцев

Обследование на коронавирус за сутки прошли более 30 тысяч петербуржцев

Медики в Санкт-Петербурге оказывают помощь 2658 пациентам с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", передает Смольный.

Тесты на выявление COVID-19 в организме за минувшие сутки сдали 30 236 горожан. В то же время врачи продолжают проводить лечение граждан, у которых инфекция была выявлена. На данный момент диагноз подтвержден у 2658 человек: 21 из них находится в обсерваторе, 1994 проходят самоизоляцию и 943 — контактные.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов указал на важность соблюдения противоэпидемических мер. В ходе заседания Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Северной столице градоначальник указал: все решения для борьбы с коронавирусом будут приниматься адекватно и своевременно.

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #беглов #коронавирус

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