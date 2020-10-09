Обследование на коронавирус за сутки прошли более 30 тысяч петербуржцев

Медики в Санкт-Петербурге оказывают помощь 2658 пациентам с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", передает Смольный.

Тесты на выявление COVID-19 в организме за минувшие сутки сдали 30 236 горожан. В то же время врачи продолжают проводить лечение граждан, у которых инфекция была выявлена. На данный момент диагноз подтвержден у 2658 человек: 21 из них находится в обсерваторе, 1994 проходят самоизоляцию и 943 — контактные.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов указал на важность соблюдения противоэпидемических мер. В ходе заседания Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Северной столице градоначальник указал: все решения для борьбы с коронавирусом будут приниматься адекватно и своевременно.