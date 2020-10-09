«Он не оратор»: эксперт объяснил, почему Байден боится дебатов с Трампом

Кандидаты в президенты США договорились о втором раунде дебатов. Президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден вновь сойдутся в словесной схватке 22 октября 2020 года. Однако, когда речь зашла о третьем раунде дуэли между претендентами на президентское кресло, штаб «сонного Джо» (так называет Байдена Трамп) подчеркнул, что второй этап дебатов должен стать последним.

«Дональд Трамп не составляет расписание дебатов, это делает комиссия по дебатам. <…> Непредсказуемое поведение Трампа не позволяет ему переписывать календарь и выбирать новые даты по своему разумению. Мы ждем участия в последних дебатах, намеченных на 22 октября», — сообщает американский телеканал Fox News.

Изначально второй раунд теледебатов должен был пройти 15 октября, но планам помешал коронавирус: президент Дональд Трамп заболел и был госпитализирован. Спустя три дня он вернулся в Белый дом, однако Комиссия по президентским дебатам (Commission on Presidential Debates, CPD) решила все же отложить словесную дуэль на неделю.

Еще одной причиной переноса послужила позиция 45-го президента США, который отказался проводить дебаты 15 октября по видеосвязи. Специалисты предлагали организовать виртуальную встречу Байдена и Трампа из-за угрозы коронавируса, но последний твердо заявил, что не намерен «тратить свое время» на онлайн-переговоры.

Демократы поспешили объявить, что кандидат от Республиканской партии боится отвечать на вопросы избирателей о коронавирусе и ответственности за 212 тысяч смертей по всей Америке из-за пандемии (по состоянию на 9 октября 2020 года).

«Джо Байден был готов принять предложение CPD о виртуальных дебатах, но президент Дональд Трамп отказался, поскольку он явно не хочет отвечать на вопросы американцев о своих неудачах в отношении COVID-19 и экономических показателей», — сказала директор кампании Байдена по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин объяснил, почему Трамп так категорично отнесся к виртуальной дуэли:

«Онлайн – это не для Трампа. Он привык чувствовать толпу, быть с ней на связи. Выступать на митингах при огромном скоплении людей у него отлично получается. Удаленно через онлайн – это больше вариант для Байдена. К тому же модератор сможет отключить Трампа или убрать звук, если он выйдет за положенный регламент. Это предполагает формат онлайн-дебатов, и Трампа такая перспектива не устраивает».

Со стороны Демпартии все наоборот. Неторопливый и медлительный Байден только рад возможности спокойно ответить на вопросы своих сторонников по видеосвязи, ведь в прямом словесном столкновении с Трампом у него мало шансов.

«Байден - не оратор. Это единственная причина, почему штаб Демократической партии против того, чтобы проводить третий раунд теледебатов. Кандидат от демократов очень сильно уступает Трампу в мастерстве диалога с толпой. Также нужно помнить, что если первый раунд дебатов затрагивал внутренние темы США, то на следующей дуэли будет обсуждаться внешняя политика страны, а это любимая тема Трампа. Здесь ему есть, за что покритиковать Байдена», — сообщил Блохин.

Дело в том, что Джо Байден работал в администрации прошлого президента США Барака Обамы. Трамп неоднократно высказывался в адрес «Обайдена» (так 45-й президент назвал Обаму и Байдена в одном лице). По мнению Трампа, предшествующая ему администрация Белого дома привела страну к серьезным экономическим потерям. В конце августа республиканец назвал экс-президента и кандидата от Демпартии «профнепригодными».

Собеседник «Политики Сегодня» выразил надежду, что вторая часть дебатов между кандидатами на пост президента США пройдет в более мирном ключе, чем их дискуссия 29 сентября. Тогда в течение полутора часов участники встречи перебивали друга друга, использовали оскорбительные выражения и обвиняли друг друга во лжи.

По мнению Блохина, «Трамп останется Трампом» и будет вести себя так же, ведь подобное поведение очень органично с ним соотносится. Байдену же от таких речей в будущем стоит воздержаться, полагает специалист.

«В первых дебатах Байден пытался скопировать Трампа, захватить немного его популярности. Но вышло не очень. У Трампа все его яркие заявления и клички выглядят очень органично, для других политиков это недопустимо. Если Байден продолжит такую риторику в следующем раунде, для него это будет равно политическому харакири», — заверил Блохин.

Напомним, несколько дне назад в США также состоялись дебаты между кандидатами на пост вице-президента страны. Дискуссия между Майком Пенсом (от республиканцев) и Камалой Харрис (от демократов) прошла в более уважительном ключе, однако из-за этого ничем не запомнилась зрителям, добавил американист. Самым ярким событием на тех дебатах стала муха, которая села на голову Майка Пенса. В сети ее активно обсуждали и даже создали аккаунт в Twitter под названием «Муха Пенса».

Total time a fly sat on Mike Pence's head: two minutes pic.twitter.com/PtI0rKSi5I — Timothy Burke (@bubbaprog) October 8, 2020

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. По последним данным специальной службы исследовательской фирмы SSRS, за Джозефа Байдена в день выборов готовы проголосовать 57% американцев, и лишь 41% хочет поддержать Дональда Трампа.