Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 12 126 человек

Количество выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки составляет 12 126 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число заболевших указано в 85 регионах страны. 3 272 из заболевших составляют люди без активных симптомов проявления болезни, что составляет порядка 27%. За минувшие сутки на территории России полностью выздоровели 7 092 человека.

Всего на сегодня в России было выявлено 1 272 238 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 22 257 случаев с летальным исходом, полностью исцелились 1 009 421 россиян. Наименьшие темпы распространение COVID-19 выявлены на территории Чеченской Республики — 0,2%, а также Тывы, Чувашии и Татарстана, где суточный прирост заболевших составил 0,4%.