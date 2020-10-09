Труп Марка Эльяша нашли в квартире в центре Москвы

Останки писателя Марка Эльяша обнаружили на территории московской квартиры, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Очевидцы рассказали, что инженер и писатель Марк Эльяш скончался на 86-м году жизни. Как передает агентство городских новостей "Москва", останки мужчины были найдены в его столичной квартире.

Информация о причинах смерти автора пока не разглашается. Данные о дате и месте его похорон также будут известны позднее.

Известный писатель стал автором свыше 60 патентов и написал десять научно-технических книг. Длительное время Эльяш работал главным технологом в организациях системы министерства монтажных и строительных работ страны.