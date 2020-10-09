10:29 9 Октября 2020Происшествия
Женщина полгода держала младенца в шкафу на Урале
Жительница Карпинска прятала новорожденную дочь в шкафу. Очевидцы рассказали, что горе-мать морила ребенка голодом, передает телеканал "360".
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались произошедшим инцидентом. Как сообщает телеканал "360", полицейские нашли ребенка в истощенном состоянии.
Официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о случившемся в Карпинске. По предварительным данным, соседи случайно обнаружили младенца во время застолья. Сообщается, что ребенок находится в шкафу длительное время.
СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Речь идет о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил Горелых.