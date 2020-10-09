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10:26   9 Октября 2020
Политика

Президент Киргизии распустил правительство

Президент Киргизии распустил правительство

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство. Глава государства также подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера страны.

Информация появилась 9 октября. В сообщении пресс-службы подчеркивается, премьер-министр, вице-премьер-министр и другие члены правительства пока будут продолжать исполнять свои обязанности. Они окончательно будут уволены после формирования нового состава исполнительного органа власти.

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Автор: Яна Либерман
#отставка #киргизия #жээнбеков

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