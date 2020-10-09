В Роскачестве объяснили, как выбрать свежие яйца

Роскачество рассказало несколько простых правил, которые помогут выбрать правильные яйца. Специалисты рекомендуют покупать продукцию у производителя, расположенного географически недалеко от места продажи. Об этом в пресс-службе организации рассказали «Политике Сегодня».

Эксперты советуют мыть руки после прикосновения к яйцу, потому что на скорлупе может жить бактерия сальмонелла — возбудитель тяжелого инфекционного заболевания. Покупателям нужно также обращать внимание на срок изготовления, указанный на упаковке. В Роскачестве советуют изучать яйца на предмет трещин, сколов и чистоты. Предпочтение лучше отдавать продуктам без перьев, следов помета и повреждений.

«К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно», — подчеркнули в Роскачестве.

Согласно российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, состоящая из букв и цифр. Они могут быть синими или красными. Самые крупные куриные яйца маркируются буквами.

«Стоит запомнить простое правило: чем больше цифра, тем меньше размер самого продукта», — напомнили эксперты.

Яйца весом от 35 до 44,9 грамма относятся к третьей категории, от 45 до 54,9 грамма — ко второй, а от 55 до 64,9 грамма — к первой. Вес от 65 до 74,9 грамма дает яйцам категорию отборных, более 75 граммов — высшую категория (В).

Буква «Д» обозначает, что яйцо является диетическим. В данном случае маркировка наносится красными чернилами. Буква «С» означает, что яйцо — столовое. Они маркируются синим цветом, а срок его хранения до 25 дней вне холодильника и до 120 — в холодильнике.

Как отмечает Роскачество, на толках магазинов встречается продукция с «яркими» этикетками:«с йодом», «деревенские», «с витамином А и каротиноидами», «с селеном», «витаминные», и тому подобное. Подобные яйца получают путем добавления к корму несушек соответствующих ингредиентов. В обществе идут споры о процедуре обогащения: некоторые считают это маркетинговыми уловками.

«Диетологи тоже не имеют общего мнения о пользе обогащения яиц, поскольку у каждого человека должен быть свой рацион питания в зависимости от недостатка или избытка конкретного элемента в организме».

Некоторые производители также маркируют продукцию фразой «яркий желток». В Роскачестве объяснили, что в целом цвет желтка зависит от того, чем питалась курица. Насыщенный желтый цвет желтка обычно бывает у яиц деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый.

Ранее Роскачестство проверило лечебную и лечебно-столовую минеральную воду 32 торговых марок. Эксперты учитывали вкус, цвет, запах воды и химическую безопасность. Из 32 торговых марок проверку прошли лишь 27.