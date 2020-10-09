Политолог Ковач оценила шансы на новые дебаты Трампа и Байдена

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в онлайн-дебатах с демократом Джо Байденом. По мнению доцента политологии Университета Западного Миссури Мелинды Ковач, это решение — стратегический ход, пишет РИА Новости.

Ковач отметила, что отказ от дебатов на руку штабу действующего президента США. Дело в том, что Трамп может быть серьезно болен коронавирусом, он пытался это показать остальным, приводит ее слова издание. Однако не стоит сбрасывать со счетов вариант, что глава Белого дома хочет ослабить позиции Байдена.

Кроме того, республиканцы уверены, что на первых дебатах Трамп показал себя лучше оппонента. А в случае с виртуальным мероприятием этот успех повторить не получится.

Ковач добавила, что дебаты, запланированные на 15 октября, могут состояться. Речь идет о том, что Трамп хочет сделать так, чтобы Байден расслабился и оказался не готов к мероприятию.

Эксперт предположила, что республиканцы будут продвигать версию о слабости оппонента, тогда как демократы заявят, что виртуальные дебаты лишат главу Белого дома возможности сыпать оскорблениями.

Как сообщал RT, Трамп собирается 10 октября устроить агитационный митинг в штате Флорида.