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10:01   9 Октября 2020
Политика

Баку и Ереван примут участие в консультациях в Москве

Баку и Ереван примут участие в консультациях в Москве

Армения и Азербайджан приедут в Россию на консультации. Соответствующую информацию ТАСС сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Баку и Ереван, по данным ведомства, подтвердили участие своих глав дипломатических ведомств во встрече в Москве. В посольстве Армении изданию сообщили, что глава МИД едет в российскую столицу.

Консультации состоятся в пятницу 9 октября. Сейчас идет активная подготовка к мероприятию, добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мид #азербайджан #армения

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