Баку и Ереван примут участие в консультациях в Москве

Армения и Азербайджан приедут в Россию на консультации. Соответствующую информацию ТАСС сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Баку и Ереван, по данным ведомства, подтвердили участие своих глав дипломатических ведомств во встрече в Москве. В посольстве Армении изданию сообщили, что глава МИД едет в российскую столицу.

Консультации состоятся в пятницу 9 октября. Сейчас идет активная подготовка к мероприятию, добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.