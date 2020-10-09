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9:57   9 Октября 2020
Общество

Мэр Якутска предложила повторно ввести ограничительные меры по коронавирусу

Мэр Якутска предложила повторно ввести ограничительные меры по коронавирусу

Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила повторно ввести ограничения, которые ранее действовали на территории региона в связи с пандемией коронавируса.

Мэр считает, что в Якутске нужно временно приостановить работу всех баров и ночных клубов. Свои предложения она направила губернатору региона. Пик прохождения коронавирусной инфекции в Российской Федерации смоделировали сотрудники "Сбера". Они предполагают, что рост новых пациентов с COVID-19 остановится 8 ноября. Официальную оперативную и точную информацию по статистике коронавируса в России можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#губернатор #якутск #коронавирус

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