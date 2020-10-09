Мэр Якутска предложила повторно ввести ограничительные меры по коронавирусу

Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила повторно ввести ограничения, которые ранее действовали на территории региона в связи с пандемией коронавируса.

Мэр считает, что в Якутске нужно временно приостановить работу всех баров и ночных клубов. Свои предложения она направила губернатору региона. Пик прохождения коронавирусной инфекции в Российской Федерации смоделировали сотрудники "Сбера". Они предполагают, что рост новых пациентов с COVID-19 остановится 8 ноября. Официальную оперативную и точную информацию по статистике коронавируса в России можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.