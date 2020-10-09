Украинские власти выслали из страны двух американских неонацистов

Власти Украины выслали из страны двух американских неонацистов, которые хотели воевать за полк "Азов". Об этом сообщают украинские СМИ.

Служба безопасности Украины пресекла попытку создания ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к террорам на расовой почве. Американцы вербовали граждан в Киеве, Львове и Харькове.

Американцы хотели поступить на службу в полк "Азов", чтобы получить боевой опыт для совершения преступлений. Уточняется, что радикалы уже раньше пытались вступить в формирования. В сентябре 2019 года ФБР арестовало гражданина США Джаррета Смита, который хотел поступить в полк.

Украина планирует сотрудничать с Британией, сообщает телеканал "360".