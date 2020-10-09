Ракова сообщила новые данные по выздоровевшим от коронавируса в Москве

Еще 1424 жителя Москвы вылечились и были выписаны врачами после коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом число людей, выздоровевших после COVID-19, достигло 259 127 человек. По мнению специалистов "Сбера", пик прироста новых случаев коронавируса закончится 8 ноября. Эксперты создали модель распространения вируса на территории России при условии развития разных сценариев. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в РФ можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.