Специалисты "Сбера" спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России

Аналитики Сбербанка смоделировали пик прохождения коронавирусной инфекции в России. Специалисты поделились уникальными данными, передает Regnum.

Расчеты показывают, что прирост количества заболевших COVID-19 завершиться к 8 ноября. Как пишет Regnum, собственную модель подъема заболеваемости коронавирусом для Москвы и России составили специалисты Сбербанка.

Аналитики рассчитали несколько возможных сценариев. Учитываются данные о соблюдении мер эпидемиологических предписаний и наличии нарушений со стороны жителей страны. По всем прогнозам "Сбера" пик должен пройти в Москве к 24 октября.