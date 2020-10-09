Умер бывший ректор Тюменского университета Геннадий Куцев

Доктор философских наук, профессор, академик РАО Геннадий Куцев скончался 9 октября на 83-м году жизни, передает "АиФ-Тюмень".

Сотрудники ТюмГУ выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной Куцева, подчеркнув, что это большая потеря для университета и для всего российского образования, сообщает "АиФ-Тюмень" со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций вуза.

"Благодаря ему ТюмГУ стал не только ведущим инновационным вузом региона, но и вошел в когорту лучших классических университетов страны", — прокомментировал врио ректора Иван Романчук.

Романчук назвал уход Геннадия Куцева личной потерей для тысяч тюменцев, учитывая его огромные заслуги по созданию и развитию качественной и современной инфраструктуры Тюменского университета в течение более чем 20 лет руководства.