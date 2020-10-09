Прокуратура проверит экстренную посадку самолета в Екатеринбурге

Летевший из Москвы в Омск самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Уральская транспортная прокуратура проверит данные произошедшего инцидента, передает пресс-служба ведомства.

Пассажирский самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" вынужденно сел в аэропорту Кольцово. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что речь может идти о технической неисправности на борту судна.

Предварительной причиной экстренной посадки называют отказ обогрева датчиков. Информация о пострадавших в результате произошедшего не поступала. На борту пассажирского лайнера находились более 150 человек.