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9:18   9 Октября 2020
Происшествия

Прокуратура проверит экстренную посадку самолета в Екатеринбурге

Прокуратура проверит экстренную посадку самолета в Екатеринбурге

Летевший из Москвы в Омск самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Уральская транспортная прокуратура проверит данные произошедшего инцидента, передает пресс-служба ведомства.

Пассажирский самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" вынужденно сел в аэропорту Кольцово. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что речь может идти о технической неисправности на борту судна.

Предварительной причиной экстренной посадки называют отказ обогрева датчиков. Информация о пострадавших в результате произошедшего не поступала. На борту пассажирского лайнера находились более 150 человек.

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Автор: Ирина Большунова
#екатеринбург #самолет #посадка

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