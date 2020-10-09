Врачи дали советы по использованию медицинских перчаток в пандемию

Одноразовые медицинские перчатки важно правильно использовать, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом информирует РИА Новости.

Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина сообщила, что одноразовые перчатки достаточно опасно надевать на руки второй раз после снятия. Она отметила, что важно правильно снять перчатки после применения, выворачивая их так, чтобы грязная часть осталась внутри, а чистая снаружи.

Кроме того, перчатки нужно правильно утилизировать. Для этого врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева рекомендует использовать полиэтиленовый пакет. Она отметила, что такими методами можно защитить от инфекции своих близких.