Росздравнадзор заявил об отсутствии жалоб после приема фавипиравира

Новость о выявлении побочных эффектов после приема пациентами препарата от коронавирусной инфекции не подтверждена клинически, считают в Росздравнадзоре. В ведомстве заявили, что жалобы от добровольцев не поступали, пишет РБК.

Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новым типом коронавируса "ФармаCOVID" под эгидой РМАНПО Минздрава России обнародовал документ. В нем говорится об обнаружении моторных нарушений у некоторых из пациентов после использования данного средства. В Росздравнадзоре заявили, что специалисты ведомства не располагают подобной информацией.

"О развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения (Прим. ред. — не поступало)", — отметили Росздравнадзоре, сославшись на сведения базы "Фармконадзор 2.0".

Первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19 была создана в России. Препарат получил наименование "Спутник V". Прививку отечественной вакциной уже сделали глава Роспотребнадзора Анна Попова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие.