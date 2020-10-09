Оглашена сумма одобренных "кредитных каникул" в период пандемии COVID-19

Крупнейшие банки России ВТБ и Сбербанк с момента вступления в силу программы господдержки заемщиков во время эпидемии COVID-19 одобрили "кредитные каникулы" на сумму около 46 млрд рублей. Об этом кредитные организации сообщили ТАСС.

Льготным периодом ВТБ банка, в соответствии с ФЗ-106, воспользовались больше 25 тыс. человек. Общая сумма отложенных кредитов превышает 23 млрд рублей. При этом всего, в рамках государственных программ, а также собственных инициатив, банк ВТБ реконструировал 328 тыс. кредитов. Их общая сумма составляет 248 млрд рублей. Расчет был осуществлен с апреля по сентябрь включительно.

"ВТБ не фиксирует большого числа аннулированных кредитных каникул в связи с неподтверждением снижения дохода", — отметили в кредитной организации.

В то же время, Сбербанк одобрил "кредитные каникулы" по 69 тыс. заявок, общая сумма которых составляет около 23 млрд рублей. Всего Сбербанк реконструировал 310 тыс. заявок на сумму 170 млрд рублей по собственным и государственным программам.