Россиянам с депрессией могут предоставить оплачиваемые выходные

Депутаты Госдумы предложили предоставлять оплачиваемые выходные сотрудникам с депрессивным состоянием. Об этом передает "Наше время".

Авторы инициативы считают, что россияне с расстройствами такого рода должны получать оплачиваемый больничный. Они напомнили, что работоспособность сотрудника с депрессией становится ниже в четыре раза.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальная экономика каждый год теряет трлн долларов на последствия депрессии. Психологи считают, что всего одного выходного хватит на посещение специалиста.

Депутаты уже направили свое предложение в Минздрав РФ. Они отметили, что сейчас депрессия является не просто проблемой одного человека, но проблемой глобально-экономического характера.