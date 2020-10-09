Конгрессмены США планируют учредить комиссию для оценки здоровья Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США предложили учредить специальную комиссию для оценки состояния здоровья президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют заявление спикера Нэнси Пелоси, передает телеканал Fox News.

Собеседница СМИ в ответ на просьбу прокомментировать дальнейшие действия американских законодателей попросила журналистов задать интересующие вопросы завтра. По ее словам, в этот день Палата представителей приступит к обсуждению 25-й поправки к конституции страны. В соответствии с ней Конгресс США получает право на формирование спецкомиссии, которая должна будет определить степень способности действующего главы выполнять свои обязанности.

"Это сумасшедшая Нэнси должна находиться под наблюдением... Ее ведь не просто так называют сумасшедшей", — отреагировал Трамп на намерение спикера Палаты представителей.

Новый тип коронавируса был выявлен у главы Белого дома на прошлой неделе. Инфицирование, вероятно, произошло при контакте с его помощницей Хоуп Хикс, которой ранее также диагностировали коронавирусную инфекцию.