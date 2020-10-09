Трамп сдаст очередной тест на COVID-19 перед предвыборным митингом

Президент США Дональд Трамп сдаст контрольный тест на коронавирусную инфекцию на десятый день после получения положительных результатов. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Лечащий врач Трампа Шон Конли положительно оценил состояние здоровья своего пациента и заявил, что глава государства сможет вернуться к публичными мероприятиям уже 10 октября. Трамп уже в этот день запланировал предвыборный митинг во Флориде.

"Тест будет, вероятно, завтра... нет причины все время тестироваться", — заявил президент.

Глава США и его супруга Меланья Трамп получили положительные результаты теста на COVID-19 2 октября. Президент трое суток провел в медицинском центре, где продолжал работать.