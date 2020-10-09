Россия до конца года еще три раза проведет испытания ракеты "Циркон"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" до конца 2020 года проведет еще три испытательных запуска новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Источники утверждают, что испытания "Циркона" будут включать поражение реальных морских мишеней, имитирующих авианосцы. Кроме того, ракету также проверят на способность поражать наземные цели, в качестве которых выступят стратегические объекты условного противника.
"Ближайший запуск состоится в конце октября — начале ноября", — уточнил один из источников.
В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое по данным СМИ является разработчиком "Циркон", полученную журналистами от источников информацию комментировать отказались.