Раскрыты самые популярные жалобы граждан РФ в сфере ЖКХ

Первое место в рейтинге популярных жалоб россиян на услуги ЖКХ заняла претензия о неудовлетворительном состоянии жилых домов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ.

Рейтинг был составлен на основе 9,2 тысяч жалоб, которые поступили в III квартале 2020. На неудовлетворительное состояние жилых домов пожаловались около 18,1% россиян. Второе место по количеству обращений заняла претензия о начислении платы за коммунальные услуги. На эту проблему пожаловались 12,2% граждан РФ. Третье место заняли жалобы по поводу управления жилищным объектом (11,5%)

Как пояснила исполнительный директор центра, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева, такое большое количество жалоб связано с тем, что в период пандемии у большинства организаций упали доходы и выросли расходы. В итоге было принято решение о временной приостановке работ по обслуживанию здание, что и привело к снижению качества проживания.