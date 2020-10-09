Трамп рассказал о намерениях провести митинг во Флориде 10 октября

Глава Белого Дома Дональд Трамп, который ранее получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, готов провести предвыборный митинг во Флориде 10 октября. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Трамп заверил, что чувствует себя "очень хорошо" и планирует сдать очередной тест на COVID-19 в пятницу, за сутки до ожидаемого мероприятия. По словам американского лидера, вице-президент Майк Пенс проведет свой предвыборный митинг 11 октября в Пенсильвании.

"Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде вечером в субботу", — сказал Трамп.

Президент США также поблагодарил сотрудников госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции. Трамп находился в больнице в течение трех дней, после чего его выписали. Он пошутил, что является "самым обследованным человеком в мире".