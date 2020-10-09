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5:50   9 Октября 2020
Общество

Россияне смогут "обнулить" свои административные правонарушения ПДД

Россияне смогут "обнулить" свои административные правонарушения ПДД

Новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) включает в себя возможность "обнуления" некоторых нарушений правил дорожного движения. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Политик уточнил, что согласно обновленным правилам КоАП, лицо, которое было привлечено к ответственности за нарушение ПДД может избежать наказания. Для этого ему будет необходимо оплатить штраф, соизмеримый с его правонарушением.

"То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", — добавил Вяткин.

Вступление в силу новой редакции КоАП ожидалось 1 января 2021 года. Однако поступило очень много различных замечаний и предложений, в связи с этим сроки подготовки кодекса были сдвинуты.

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Автор: Юлия Яковлева
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