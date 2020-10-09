Бывший американский госсекретарь прокомментировал противостояние КНР и США

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что нынешние настроения США и Китая в отношении друг друга напоминают ситуацию, которая складывалась перед Первой мировой войной. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Американский дипломат уточнил, что конфликт Соединенных Штатов и Китая можно назвать "холодной войной", целью которой является определение границ противостояния. Киссинджер утверждает, что только в таком положении есть вероятность добиться общей деэскалации, передает РБК.

"Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну", — подчеркнул бывший госсекретарь США.

Как пояснил дипломат, причиной конфликта между странами является появление новых технологий и изменение геополитического ландшафта. Он убежден, что единственный выход для США — это признание того, что современный мир слишком сложен, чтобы одно государство могло удерживать гегемонию и в экономике, и в стратегической сфере.