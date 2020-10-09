Россия может использовать шаттл "Корвет" для изучения поверхности Луны

Ученые из РФ предложили использовать шаттл "Корвет" для многократных полетов на Луну с целью ее изучения и сбора грунта. Об этом заявил глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Игорь Митрофанов, передает РИА Новости.

Руководитель ИКИ уточнил, что "Корвет" должен будет работать с пилотируемым космическим кораблем "Орел". Преимущество такой связки заключается в том, что шаттлу не придется каждый раз возвращаться на Землю для передачи собранного грунта.

Вместо этого он будет состыковываться с "Корвет" на околоземной орбите. Кроме того, задачи корвета не будут ограничены сбором грунта и изучением поверхности Луны. В будущем его можно будет использовать для установки исследовательских капсул с различным оборудованием на спутнике Земли.