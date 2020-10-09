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4:56   9 Октября 2020
Армия

Россия может использовать шаттл "Корвет" для изучения поверхности Луны

Россия может использовать шаттл "Корвет" для изучения поверхности Луны

Ученые из РФ предложили использовать шаттл "Корвет" для многократных полетов на Луну с целью ее изучения и сбора грунта. Об этом заявил глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Игорь Митрофанов, передает РИА Новости.

Руководитель ИКИ уточнил, что "Корвет" должен будет работать с пилотируемым космическим кораблем "Орел". Преимущество такой связки заключается в том, что шаттлу не придется каждый раз возвращаться на Землю для передачи собранного грунта.

Вместо этого он будет состыковываться с "Корвет" на околоземной орбите. Кроме того, задачи корвета не будут ограничены сбором грунта и изучением поверхности Луны. В будущем его можно будет использовать для установки исследовательских капсул с различным оборудованием на спутнике Земли.

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Автор: Ирина Большунова
#орел #луна #корвет #митрофанов

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