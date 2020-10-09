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4:40   9 Октября 2020
Общество

Попова назвала лучший вариант семейного отдыха в РФ во время пандемии

Попова назвала лучший вариант семейного отдыха в РФ во время пандемии

Россияне должны отложить длительные поездки с детьми, пока наблюдается рост числа случаев COVID-19 в стране и мире, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Российской газете". Она назвала лучший вариант семейного отдыха.

Статистика заболеваемости, по словам Поповой, указывает на то, что везти детей на юг не стоит. Сейчас лучше остаться дома.

"Наверное, провести это время с ребенком дома или есть возможность где-то на даче на свежем воздухе, это было бы лучшим вариантом", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова также советует не забывать о масочном режиме. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественном транспорте.

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #попова #поездки на юг

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