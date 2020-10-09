Технический эксперт Антипов описал ход заседания суда при участии Пулатова

Показания в суде одного из подозреваемых по делу о крушении Boeing 777, летевшего рейсом MH-17, Олега Пулатова могут поставить следствие в тупик. Об этом в интервью New Inform заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Пулатов готов лично объявить суду, что не видел никакой ракеты "Бук" и не имеет отношения к катастрофе. По словам Антипова, судья не может проигнорировать это желание, а также не принять к сведению обоснованные доводы адвоката. Формат выступления еще не известен, есть вероятность, что Пулатов будет давать показания в режиме онлайн.

"Если он сейчас грамотно выступит, суд потеряет еще одного обвиняемого. Заочно Пулатов уже сказал, что в глаза не видел даже этого "Бука". Таким образом, он выбьет еще один козырь из рук следователей", — заявил Антипов.

Прокурор останется без доказательств, ведь обвиняемые будут отрицать свою причастность к крушению, а записи прослушки разговоров из ДНР, в том числе и с Пулатовым, оказались фейками. Эксперты из Малайзии доказали, что в них множество склеек.