Выступление Харрис на дебатах принесло штабу Байдена 15 миллионов долларов

Бюджет предвыборного штаба кандидата на пост главы США Джо Байдена за два часа с начала вице-президентских дебатов с участием сенатора Камалы Харрис пополнился на 6 миллионов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

Сторонники демократов впечатлились речью Харрис, баллотирующейся на пост вице-президента США, и к утру пожертвовали штабу 15 миллионов долларов. По данным газеты Politico, сумма составила 12 миллионов долларов.

Камала Харрис дискутировала со своим соперником в предвыборной гонке республиканцем и действующим вице-президентом Майком Пенсом вечером 7 октября. Кандидаты затронули такие актуальные темы, как коронавирус, экономику, климат, расовые проблемы, а также внешнюю политику.