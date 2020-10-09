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3:55   9 Октября 2020
Политика

Выступление Харрис на дебатах принесло штабу Байдена 15 миллионов долларов

Выступление Харрис на дебатах принесло штабу Байдена 15 миллионов долларов

Бюджет предвыборного штаба кандидата на пост главы США Джо Байдена за два часа с начала вице-президентских дебатов с участием сенатора Камалы Харрис пополнился на 6 миллионов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

Сторонники демократов впечатлились речью Харрис, баллотирующейся на пост вице-президента США, и к утру пожертвовали штабу 15 миллионов долларов. По данным газеты Politico, сумма составила 12 миллионов долларов.

Камала Харрис дискутировала со своим соперником в предвыборной гонке республиканцем и действующим вице-президентом Майком Пенсом вечером 7 октября. Кандидаты затронули такие актуальные темы, как коронавирус, экономику, климат, расовые проблемы, а также внешнюю политику.

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Автор: Илья Романович
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