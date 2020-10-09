США обвинили Россию в попытке помешать разработке вакцины от COVID-19

Россия, Иран и Китай якобы пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину против коронавируса. Об этом телекомпании Hearst заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

Глава контрразведки считает, что Россия не сможет вывести на мировой рынок свой аналог вакцины против коронавируса. По его мнению, Москва, Пекин и Тегеран якобы готовы воспользоваться любой возможностью, чтобы украсть препарат, который могут разработать в Соединенных Штатах, передает "Московский комсомолец".

"Я бы сказал, что три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину", — заявил Эванина.

При этом директор Национального центра контрразведки и безопасности США не стал объяснять, на чем основаны его выводы.