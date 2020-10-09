Сатановский уверен, что между Россией и Западом будет большая война

Запад использует Навального и Тихановскую, пытаясь ослабить и развалить Россию. Таким образом наши противники готовятся к предстоящей большой войне, в которой достанется всем.

В этом уверен известный российский политолог Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, которое он высказал в своем Telegram-канале, Запад, желая ослабить Россию, взял на вооружение технологии 1980-х годов.

Именно с этим связана вся шумиха вокруг якобы отравленного «Новичком» и остающегося после полного излечения в Германии российского блогера Алексея Навального. Этим же объясняется и повышенное внимание, которое Запад оказывает Светлане Тихановской – экс-кандидату в президенты Белоруссии, которая скрывается в Литве и принимает там череду европейских лидеров.

«Очевидно по аналогии с советскими временами, когда под конец 80-х мода такая у их политиков возникла, наших диссидентов принимать, — напоминает Сатановский. — Тогда это у Горбачева чем закончилось с его перестройкой и новым мышлением? Может, они надеются, что и сейчас так же выйдет?».

При этом политолог отмечает, что, раз уж Запад твердо намерен втянуть Россию в серьезную войну, к которой сам активно готовится, можно нам будет, наконец, покончить со своими обидчиками? Со всеми, кто на протяжении многих лет позволял себе в наш адрес оскорбления, наезды, шантаж, обвинения? С Польшей, которая позволяет себе такие «запредельно наглые» наезды на «Газпром»? С Германией, которая, похоже, все же прогнется под американцев и «кинет» Россию с газопроводом? С «мелким трехголовым змеем» - Прибалтикой? С Украиной?…

«А заодно и в Азии, с учетом турок и японцев с их вечными претензиями по Курилам. Ну и, понятно, с Англией и Штатами, как это ни печально, — перечисляет политолог. — Но если уж Большой Замес начнется, куда ж без них? Они-то под раздачу первыми по справедливости должны попасть…».

Конечно, по его словам, это будет катастрофа и апокалипсис. И нам самим достанется. Война все равно будет – это к бабке не ходи, уверен Сатановский. А перед этой войной Россию изо всех сил пытаются разорить, ослабить, и желательно развалить изнутри. Именно для этого Запад и использует старые проверенные методы.