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3:04   9 Октября 2020
Происшествия

Директор банка "Траст" Хабаров обвиняется в хищении 900 млн рублей

Директор банка "Траст" Хабаров обвиняется в хищении 900 млн рублей

Главный исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров обвиняется в мошенничестве на сумму 900 млн рублей. Подозреваемого уже взяли под стражу и провели допрос в Следственном комитете РФ, передает РИА Новости.

Накануне в Сети распространилась информация о предъявлении обвинений Хабарову его бывшим бизнес-партнером Александром Богатиковым. Вскоре после этих сообщений стало известно о проведении обысков у предпринимателя. Информацию о задержании подозреваемого подтвердил его адвокат Владимир Слащев.

Сторона защиты считает обвинения заявителя сфальсифицированными и голословными. По словам адвоката, утверждения Богатикова не подкреплены никакими существенными доказательствами, например, документами.

В самом банке расценивают инцидент как "вопиющую ситуацию" и выступают в поддержку Хабарова. Последний занимает пост главного исполнительного директора "Траста" с мая прошлого года.

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Автор: Борис Нестеров
#ск рф #хищение #банк "Траст"

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