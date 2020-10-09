Врач Трампа планирует разрешить ему участвовать в публичных мероприятиях

Президент США Дональд Трамп, инфицированный коронавирусом, уже 10 октября сможет снова принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом заявил лечащий врач главы государства Шон Конли, передает РИА Новости.

Здоровью Трампа ничего не угрожает, он успешно переносит лечение, отметил врач. Осмотр показал, что у президента не проявляется никаких "негативных терапевтических последствий".

"Суббота будет десятым днем со времени диагноза в (прошлый) четверг... Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время", — заявляет Конли.

Трамп получил положительный результат теста на коронавирус 2 октября. Он провел в больнице всего три дня, после чего его выписали. Президент не прекращал работу, выполняя свои обязанности из медицинского центра.