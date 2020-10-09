Штаб Байдена намерен убедиться в незаразности Трампа перед дебатами

Демократ Джозеф Байден намерен потребовать доказательства "незаразности" коронавирусом от главы США Дональда Трампа в случае их личных дебатов перед президентскими выборами. Об этом сообщила соратница демократа Кейт Бедингфилд в эфире телеканала CNN.

Бедингфилд выразила надежду на то, что дебаты смогут состояться в очном формате. Она рассказала, что при их проведении от всей команды Трампа будут потребованы доказательства того, что они не заразны коронавирусом нового типа.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах заявила, что вторые дебаты пройдут в очном формате, а не в виртуальном.

Неправительственная комиссия по организации дебатов сообщила, что дебаты Трампа и Байдена 15 октября должны пройти в дистанционном режиме из-за выявления коронавируса у Трампа. Президент США заявил, что в таком случае не примет участия в дебатах. Байден рассказал, что вместо дебатов намерен отвечать на вопросы избирателей.

The Washington Post недавно опубликовал статью, в которой назвал Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "подражателями" российского президента Владимира Путина, передает "Царьград".