Украинские СМИ возложили вину за «дедовщину» в армии на командование

Очередной случай гибели украинского солдата-срочника от рук старослужащего сослуживца подтверждает, что все якобы проводящиеся в вооруженных силах реформы, существуют лишь на бумаге.

Об этом в четверг, 8 октября, пишет украинское издание «Корреспондент», разбирая причины существования в ВСУ такого явления как «дедовщина».

Основной причиной «дедовщины» в армии, по мнению автора материала, является наплевательское отношение командования к своим обязанностям.

«Отдав бразды правления старослужащим, руководство занимается своими неслужебными вопросами, — пишет журналист. — Очередной раз убеждаемся, что все реформы в нашей армии проводятся лишь на бумаге».

Ранее, 7 октября пресс-служба украинского Государственного бюро расследований сообщила, что в воинской части Национальной гвардии под Киевом в результате избиения скончался военнослужащий.

«Солдат получил от старшего сослуживца-"деда" удар кулаком в грудную клетку, после чего потерял сознание и был госпитализирован .Однако врачам не удалось спасти парня, и он скончался», — говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что в отношении нацгвардейца, который нанес смертельный удар возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в нарушении уставных взаимоотношений между сослуживцами, которое повлекло за собой тяжкие последствия в виде гибели потерпевшего.

В ходе предварительного расследования было установлено, что трагедия произошла еще 3 октября. В этот день, нацгвардеец оказывал на подчиненного «психологическое давление», а именно – заставлял его отжиматься. В какой-то момент он скомандовал «Смирно», после чего нанес удар в живот

Правоохранительные органы сейчас решают вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения в виде ареста. Кроме того, следственные органы уже назначили проведение экспертиз по факту «дедовщины». Если вина военнослужащего в гибели его сослуживца будет доказана, ему грозит заключение сроком до десяти лет.

Досудебное расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального района Украины.

Комментируя эту трагическую новость, журналист издания «Корреспондент» задается риторическими вопросами:

«Почему в нашей армии до сих пор существует дедовщина? Один ли "дед" виноват в смерти молодого человека?».

И сам же на них отвечает, выражая уверенность в том, что причиной трагедии стало наплевательское отношение командования украинских воинских частей к своим обязанностям. Командование не проводит в частях никакой воспитательной работой и занимаясь лишь собственными делами. А бразды правления в воинских частях украинской армии переданы в руки «старослужащих», что и является благодатной почвой для «дедовщины», заключает автор.