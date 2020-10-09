Зеленский назвал вакцинацию Медведчука "предвыборной инициативой"

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук ранее сделал прививку от COVID-19 российской вакциной. Президент страны Владимир Зеленский назвал подобный ход "предвыборной инициативой".

Глава государства в своем Facebook написал, что Киев в скором времени получит от Евросоюза вакцину против нового типа коронавируса. По его словам, она поступит в оборот, когда европейские специалисты будут уверены в ее эффективности. А пока препарат разрабатывается, гражданам не стоит слепо доверять заявлениям некоторых личностей, которые вакцинируются "непроверенными средствами" ради получения политических очков, считает Зеленский.

"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых", — написал украинский президент.

Медведчук выступил в качестве добровольца во время отпуска в Крыму. В августе он и его семья успешно привились российской вакциной. Он отметил, что после процедуры все чувствовали себя хорошо.

Недавно президент Украины объявил бойкот российской вакцине. Сделать он это решил после аналогичного действия Соединенных Штатов, передает телеканал "Царьград".