Новые модульные стационары появятся в Петербурге для пациентов с COVID-19. О подготовке города к новой волне коронавируса рассказал губернатор Александр Беглов, передают "Невские новости".

Петербург намерен воспользоваться уже полученным во время пандемии опытом и создать как можно больше коек для пациентов. В связи с этим во временном госпитале в Ленэкспо было установлено 2,5 тысячи коечных мест, пояснил Беглов.

Параллельно продолжается строительство новых модульных стационаров с возможностью быстрой трансформации для лечения пациентов с коронавирусом. Полным ходом идет подготовка к открытию нового корпуса Госпиталя ветеранов войн и нового корпуса больницы №33 в Колпино. Заниматься лечением пациентов с COVID-19 также будет Николаевская больница в Петродворце и дополнительный стационар больницы Святого Луки.

Беглов призвал петербуржцев ответственно относиться к здоровью и соблюдать все рекомендации. По словам губернатора, это позволит избежать ужесточения ограничительных мер.

Врач-инфекционист Галина Гольцман недавно назвала симптомы, при которых следует незамедлительно сдать тест на коронавирусную инфекцию, передает "Царьград".