Жириновский рассказал о состоянии после вакцинации против COVID-19

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что не ощутил никаких побочных эффектов после вакцинации от коронавируса российским препаратом. Об этом информирует "Говорит Москва"

Жириновский сообщил, что вакцина никак не повлияла на его состояние, что доказывает заявление создателей российского препарата о ее безопасности. Глава ЛДПР отметил, что он ждал повышения температуры, но никах недомоганий не было. Он подчеркнул, что все "прошло великолепно".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова также прошли вакцинацию от коронавируса нового типа, передает телеканал "Царьград".