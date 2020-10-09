Путин призвал Баку и Ереван отказаться от боевых действий в Карабахе

Москва призывает Баку и Ереван отказаться от боевых действий в Нагорном Карабахе и вернуться на путь невоенного разрешения конфликта на линии соприкосновения в республике, следует из заявления президента России Владимира Путина, передает Кремль.

Глава государства отметил, что необходимость введения режима перемирия обуславливается гуманитарными соображениями. По его словам, только так стороны конфликта могут беспрепятственно осуществить обмен пленными и телами жертв.

"Президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта", — сказано в сообщении Кремля.

Москва уже высказывала свою позицию относительно ситуации в Карабахе. Россия выступает против военных действий и поддерживает мирное урегулирование конфликта в республике.

День назад в Карабахе под обстрел попали российские журналисты, передает "Царьград". Один из раненых находится в тяжелом состоянии.