Москва приняла новые ограничения из-за участившихся случаев COVID-19

Власти Москвы временно отменили бесплатный проезд по социальным картам в городском транспорте. Об этом сообщили на сайте мэра столицы России Сергея Собянина.

Москвичи старше 65 лет и имеющие хронические заболевания не смогут бесплатно пользоваться транспортом до 28 октября. Действие приложений для школьников также приостановлено, пока учащиеся находятся на каникулах — на ближайшие две недели. Внесенные средства "заморозятся" и перенесутся на более поздний срок.

Граждане Бельгии также столкнулись с новыми ограничительными мерами из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Власти страны предписали населению минимизировать "близкие контакты" и не приглашать в дом более четырех гостей. Работодателям рекомендовали отправить сотрудников на дистанционный режим работы.