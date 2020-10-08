Семь иностранцев похищены в Триполи после гибели гражданина Нигерии

Семеро рабочих из Индии были похищены группой неизвестных лиц по пути в триполитанский аэропорт. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Индийцы работали в строительной и нефтепромысловой компании в Ливии. Похитители позже потребовали выкуп за заложников. Власти Индии обратились к так называемому Правительству национального согласия (ПНС), контролирующему Триполи, с просьбой освободить граждан.

Похищение произошло на фоне увеличившихся случаев преступлений против мигрантов на западе Триполи. 6 октября злоумышленники напали на завод, где работали жители Нигерии. В результате нападения, один рабочий был сожжен, еще трое получили травмы.